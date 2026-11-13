Мошенники рассылают письма, обещая компенсационные выплаты через сервис Google

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили волну фишинговых писем на русском языке, рассылаемых через сервис Google Data Studio. Пользователям предлагают оформить компенсации или подтвердить якобы одобренный денежный перевод, чтобы выманить их данные. Об этом специалисты рассказали в преддверии конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2026.

По данным компании, в письмах пользователям обещают компенсацию за понесенные расходы, дополнительные выплаты или перевод, «одобренный финансовой организацией». Для получения денег адресатам предлагают открыть документ в Google Презентациях или опрос в Google Формах.

Внутри мошенники ссылаются на якобы принятые изменения в законодательстве, увеличение периода выплат, добавляют изображения с государственной символикой и информацию о том, кому положены деньги.

Документы и опросы содержат ссылки на мошеннические страницы.

Для рассылки злоумышленники задействуют функцию запланированной отправки отчетов на почту в Google Data Studio: создают документ с мошенническим текстом и ссылкой и настраивают автоматическую отправку на адреса потенциальных жертв. В результате письма приходят от имени легитимного сервиса Google – с его названием, логотипом и характерным оформлением, что создает у пользователей впечатление доверия.

Характерная примета рассылки: сервис позволяет запланировать отправку только на начало или середину часа, поэтому такие письма приходят преимущественно в эти промежутки времени.

«Финансовые приманки – классический прием злоумышленников. Они обещают компенсации, неожиданные выплаты или легкий заработок, рассчитывая вызвать у человека интерес и желание поскорее получить деньги. Такие предложения могут выглядеть особенно убедительно, если приходят через известные онлайн-сервисы. Однако важно помнить, что использование легитимной платформы не гарантирует достоверности информации. Особенно внимательно стоит относиться к неожиданным сообщениям, в которых под разными предлогами предлагают перейти по ссылке и выполнить дополнительные действия», – прокомментировала старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Осипова.

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