Происшествия 13 февраля 2026 20:45

Мошенники распространяют фейковые «листовки» от имени Народного фронта Татарстана

Народный фронт Республики Татарстан сообщил о распространении в мессенджерах и социальных сетях фейковых сообщений, которые рассылаются от имени организации и используются мошенниками.

В движении подчеркнули, что в подобных «листовках» злоумышленники размещают сторонние ссылки и QR-коды, а сами публикации не относятся к официальным сообщениям Народного фронта.

Жителей республики призвали не переходить по сомнительным ссылкам, не сканировать неизвестные QR-коды и не переводить деньги по реквизитам из неофициальных рассылок. Уточняется, что информацию о благотворительных сборах следует проверять только на официальных ресурсах Народного фронта.

  • Официальная страница сбора «Всё для Победы!» по Татарстану: https://pobeda.onf.ru/requirements/tatarstan
  • Официальный телеграм-канал Народного фронта Татарстана: @onf_kazan
  • Официальная группа ВКонтакте Народного фронта Татарстана: https://vk.ru/nf_kazan

«Берегите себя и доверяйте только проверенной информации!» – отметили в движении.

#мошенники #народный фронт #фейк
