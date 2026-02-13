Мошенники распространяют фейковые «листовки» от имени Народного фронта Татарстана

Народный фронт Республики Татарстан сообщил о распространении в мессенджерах и социальных сетях фейковых сообщений, которые рассылаются от имени организации и используются мошенниками.

В движении подчеркнули, что в подобных «листовках» злоумышленники размещают сторонние ссылки и QR-коды, а сами публикации не относятся к официальным сообщениям Народного фронта.

Жителей республики призвали не переходить по сомнительным ссылкам, не сканировать неизвестные QR-коды и не переводить деньги по реквизитам из неофициальных рассылок. Уточняется, что информацию о благотворительных сборах следует проверять только на официальных ресурсах Народного фронта.

Официальная страница сбора «Всё для Победы!» по Татарстану: https://pobeda.onf.ru/requirements/tatarstan

Официальный телеграм-канал Народного фронта Татарстана: @onf_kazan

Официальная группа ВКонтакте Народного фронта Татарстана: https://vk.ru/nf_kazan

«Берегите себя и доверяйте только проверенной информации!» – отметили в движении.