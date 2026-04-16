«Мошенники проникли во все сферы жизни»: с начала года жители РТ отдали уже миллиард

В сравнении с прошлым годом количество преступлений в сфере кибермошенничества в Татарстане уменьшилось на 22%, ущерб от действий преступников также снизился на 50 миллионов рублей. Однако аферисты продолжают обманывать жителей республики каждый день. О том, какие меры принимаются в Татарстане, – в материале «Татар-информа».





С начала года мошенники смогли похитить у татарстанцев уже 1 миллиард 211 миллионов 729 тысяч рублей. Только за прошедшие сутки аферистам удалось обмануть восьмерых жителей республики, в том числе одного сотрудника Росгвардии и одного сотрудника МЧС. У этих восьмерых человек мошенники похитили 16 млн рублей.

«Сумма очень внушительная, хотя она и меньше, чем в прошлом году, на 53 млн рублей. Если посмотреть на статистику, то большинство пострадавших – это подростки в возрасте от 18 до 29 лет. Также не отстают взрослые: 37% обманутых – это люди от 30 до 40 лет. Чаще всего мошенники обманывают женщин», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела Управления кибербезопасности МВД по РТ Радис Юсупов.

Самые популярные схемы мошенничества сегодня – это звонки от лжесотрудников правоохранительных органов. Остаются популярными СМС о взломе и утечке компьютерной информации, предложения о заработке на инвестициях. Обманывают даже ветеранов боевых действий под предлогом получения дополнительных выплат.

«Хочу напомнить, что мошенники могут предъявлять поддельные документы, подделывать лица и голоса. В таких случаях нужно помнить, что не существует никакого самостоятельного или дистанционного обыска по видеосвязи. А также надо помнить, что не существует никаких безопасных счетов», – напомнил Радис Юсупов.

Нередки случаи, когда мошенники покупают у несовершеннолетних детей банковские карты. Эти банковские карты позднее используются для обналичивания похищенных средств. Стоит отметить, что продажа собственной банковской карты – уголовное преступление, а также нужно помнить, что владелец похищенных средств может обратиться с иском в суд и взыскать похищенное с владельца карты, то есть с ребенка.

«Мошенники нередко предлагают подработку – например, курьером. Согласившиеся на такую работу сразу подвергаются шантажу, их запугивают, продолжают эксплуатировать и заставляют заниматься незаконной деятельностью», – рассказал Радис Юсупов.

Сегодня мошенничества составляют половину от всех совершаемых в республике преступлений. Тем не менее динамика в борьбе с мошенничеством прослеживается положительная. Так, количество совершенных преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 22%. То есть с 6 до 5 тысяч.

«Нанесенный жителям республики ущерб также снизился. В сравнении с прошлым годом в этом году мошенникам удалось похитить на 53 миллиона меньше», – рассказал начальник отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.

Достичь такого результатов удалось в том числе благодаря работе на предупреждение – по всей республике прокурорами было проведено 1,5 тысячи профилактических мероприятий.

«Разработанные Генеральной прокуратурой России информационные материалы – плакаты, баннеры, серии коротких видеороликов – были размещены на официальных сайтах министерств и ведомств. К профилактической работе прокуратуры республики привлечено 368 учреждений органов власти», – рассказал Михаил Желаев.

Работа по предупреждению мошеннических действий ведется регулярно. С начала года было выявлено 13 сим-боксов – устройств для массовых звонков и подмены номеров, которыми пользуются мошенники. Было изъято 867 сим-карт, используемых мошенниками. Все больше жителей РТ устанавливают самозапреты на кредиты.

«На сегодняшний день установить самозапрет на кредиты очень легко – можно сделать это через Госуслуги, а можно через МФЦ физически. Первым методом с 1 марта этого года воспользовались уже 680 792 человека. За тот же период через МФЦ установили самозапрет уже 56 420 человек», – рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

Также с недавних пор было установлено ограничение на количество сим-карт для одного человека – не более 20. Информацию о количестве сим-карт можно узнать на «Госуслугах». Там же можно поставить самозапрет на регистрацию новых сим-карт на ваше имя.

«Уже с прошлого года действует блокировка звонков. Также теперь под звонком пишется название компании. Если под незнакомым номером название компании не высвечивается или пишется: "возможно, спам", стоит подумать, прежде чем отвечать», – рассказал Альберт Яковлев.

Не менее опасны бесплатные VPN-сервисы. В случае если вы скачиваете такой сервис из незнакомых источников, помните, что подобное приложение может следить за вами и передавать информацию мошенникам. Осторожным следует быть и при переходе по ссылкам, отправленным с незнакомых номеров. Открывая неизвестную ссылку или файл, сами того не зная, вы можете скачать на устройство вирус, который будет воровать данные. Похищенную информацию после могут использовать против вас.

«Мошенники действуют с использованием методов социальной инженерии. Первая стадия – крючок, когда мошенник сообщает о проблеме, например, от лица полицейских или сотрудников банка. Второй этап – злоумышленники вгоняют жертву в стресс, например шантажируют личной информацией, угрожают близким или выступают с угрозой уголовного преследования. Третий этап – мошенники удерживают внимание, они не дают возможности посоветоваться с близкими или дойти до отделения банка для уточнения информации. Поэтому в критической ситуации всегда надо останавливаться и советоваться с близкими, думать самому», – посоветовал руководитель офиса продаж ПАО «Ак Барс» Банк» Фарид Хафизов.

Мошенники могут подделать сайт банка – такие поддельные сайты называются фишинговыми. Они очень похожи на оригинальные сайты, отличить их можно только по названиям или еще каким-то малозаметным признакам. Поэтому важно быть внимательным при использовании сайтов из интернета.

«По одному из сценариев на телефон жертвы приходит СМС с просьбой пройти опрос на сайте банка. За прохождение опроса обещают денежное вознаграждение. При переходе по ссылке из СМС жертва оказывается на фишинговом сайте, там ее просят ввести личные данные и данные банковской карты. После чего мошенники получают доступ к счету», – рассказал Фарид Хафизов.

Важно отметить, что жертвами мошенников становятся не только платежеспособные взрослые люди, но даже дети. Этому способствует в первую очередь ранняя цифровая социализация – когда дети с раннего возраста пользуются гаджетами, а также имеют доступ к банковским приложениям родителей.

«Дети – одна из основных уязвимых для мошенников групп. Ребенок доверчивый, у него недостает критического мышления. Даже если родители считают своего ребенка одаренным, он все равно в опасности. В основном детей обманывают в компьютерных играх, социальных сетях и популярных мессенджерах», – рассказала заместитель директора Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Инна Идрисова.

Чаще всего детей обманывают через обещание легкого заработка. Важно понимать, что задача по информированию ребенка на тему кибербезопасности лежит не на школе или садике, а на родителях. Необходимо предупреждать детей о существовании мошенников и о методах их работы.