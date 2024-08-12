Мошенники пробуют новую схему обмана с «Госуслугами» и «Госключом»

Новая схема мошенничества с использованием «Госуслуг» и «Госключа» вызывает серьезное беспокойство у экспертов по кибербезопасности. Злоумышленники нацеливаются на пожилых людей и граждан среднего возраста, используя их доверчивость и исполнительность, рассказали «Известия».

Мошенники сначала получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», затем загружают фальшивую нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами в раздел подписания документов в «Госключе». Жертве приходит уведомление о необходимости подписать документ.

Затем следует звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который убеждает, что все счета скомпрометированы и необходимо срочно подписать доверенность для спасения денег. После этого жертве снова звонит «настоящий» сотрудник и сообщает, что человек стал жертвой мошенников и теперь необходимо срочно перевести средства на «безопасный» счет.

Евгения Лазарева, координатор платформы «Мошеловка», предупреждает, что манипуляция с использованием официального электронного инструмента звучит очень убедительно и пугающе для жертв. Низкая осведомленность граждан о правилах оформления доверенностей повышает риск успеха мошенников.

Хотя пока поступили сигналы только от людей, сумевших избежать обмана, эксперты отмечают, что злоумышленники активно тестируют эффективность новой схемы.