Мошенники притворились руководителем фирмы и выманили у зеленодольца 800 тысяч

Мошенники, представившись руководителем фирмы, похитили у пожилого жителя Зеленодольска более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Выяснилось, что 74-летнему местному жителю в социальной сети пришло сообщение якобы от руководителя. Лжеработодатель сообщил, что мужчина причастен к противоправной деятельности, в связи с чем ведется проверка всех работников.

После этого зеленодольцу позвонили аферисты, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они попросили мужчину помочь следствию вычислить банковских мошенников и перевести деньги на «безопасный счет». Заявителя убеждали, что после того, как поймают злоумышленника, деньги обратно переведут на его счет.

Позже 74-летний зеленодолец осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.