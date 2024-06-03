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Происшествия 3 июня 2024 11:45

Мошенники притворились руководителем фирмы и выманили у зеленодольца 800 тысяч

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Мошенники, представившись руководителем фирмы, похитили у пожилого жителя Зеленодольска более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Выяснилось, что 74-летнему местному жителю в социальной сети пришло сообщение якобы от руководителя. Лжеработодатель сообщил, что мужчина причастен к противоправной деятельности, в связи с чем ведется проверка всех работников.

После этого зеленодольцу позвонили аферисты, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они попросили мужчину помочь следствию вычислить банковских мошенников и перевести деньги на «безопасный счет». Заявителя убеждали, что после того, как поймают злоумышленника, деньги обратно переведут на его счет.

Позже 74-летний зеленодолец осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

#Мошенничество
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