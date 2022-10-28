Мошенники придумали новый способ обмана предпринимателей

Мошенники регулярно придумывают новые формы обмана людей. Несмотря на профилактическую работу правоохранителей, аферистам все-таки удается добиваться своих целей.

Так, сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ выявили новую схему мошенничества – аферисты обманывают предпринимателей в сфере закупок, а именно в сфере системы добровольной сертификации.

Все начинается с того, что злоумышленники присылают на электронную почту письмо, в котором представляются сотрудниками крупных госкорпораций и предлагают принять участие в закрытой торговой закупочной процедуре на крайне выгодных условиях. Затем мошенники сообщают предпринимателям, что их признали победителями.

После этого бизнесмену сообщают, что для заключения договора ему необходимо предоставить несколько сертификатов, один из которых не относится к обязательным сертификатам, подтверждающим качество материалов или оказываемых услуг.

Злоумышленники знают, что у организации нет в наличии такого сертификата, поэтому сразу же рекомендуют купить его за цену 50-100 тысяч рублей. Предприниматели под впечатлением от прибыльных условий сделки соглашаются и переводят деньги аферистам.

По этой схеме сотни предпринимателей по всей России стали жертвами мошенников.

Чтобы не попасться в сети аферистов, внимательно вслушивайтесь и перепроверяйте любую информацию, полученную о неких закрытых торгах от незнакомцев. Найдите в интернете сайт соответствующей госкорпорации или компании, с которой предложено заключить договор, и расспросите подробнее обо всех интересующих вас деталях.