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СВО 20 ноября 2024 15:29

Мошенники придумали новую схему обмана бойцов СВО и их близких

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Мошенники придумали новую схему обмана бойцов СВО и членов их семей.

Аферисты под видом медсестёр и волонтёров через сайты знакомств и соцсети начинают общаться с бойцами СВО и их близкими.

Во время переписки мошенники сообщают фейковую информацию о единовременных выплатах участникам СВО от партии «Единая Россия» и направляют ссылку на приложение для Android.

В скачанном приложении скрыт троян – поэтому сразу после установки приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам и смс.

Кроме того, жертва заполняет форму в браузере, где указывает личные данные, которых достаточно, чтобы мошенники списали деньги со счета.

Общий ущерб уже приблизился к 13 миллионам рублей, а пострадали минимум 230 человек.

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