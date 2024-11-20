Мошенники придумали новую схему обмана бойцов СВО и их близких

Мошенники придумали новую схему обмана бойцов СВО и членов их семей.

Аферисты под видом медсестёр и волонтёров через сайты знакомств и соцсети начинают общаться с бойцами СВО и их близкими.

Во время переписки мошенники сообщают фейковую информацию о единовременных выплатах участникам СВО от партии «Единая Россия» и направляют ссылку на приложение для Android.

В скачанном приложении скрыт троян – поэтому сразу после установки приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам и смс.

Кроме того, жертва заполняет форму в браузере, где указывает личные данные, которых достаточно, чтобы мошенники списали деньги со счета.

Общий ущерб уже приблизился к 13 миллионам рублей, а пострадали минимум 230 человек.