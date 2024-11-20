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Мошенники придумали новую схему обмана бойцов СВО и их близких
Мошенники придумали новую схему обмана бойцов СВО и членов их семей.
Аферисты под видом медсестёр и волонтёров через сайты знакомств и соцсети начинают общаться с бойцами СВО и их близкими.
Во время переписки мошенники сообщают фейковую информацию о единовременных выплатах участникам СВО от партии «Единая Россия» и направляют ссылку на приложение для Android.
В скачанном приложении скрыт троян – поэтому сразу после установки приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам и смс.
Кроме того, жертва заполняет форму в браузере, где указывает личные данные, которых достаточно, чтобы мошенники списали деньги со счета.
Общий ущерб уже приблизился к 13 миллионам рублей, а пострадали минимум 230 человек.
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