Общество 9 августа 2025 10:11

Мошенники представляются юристами и выманивают данные через обещания помощи в переезде

Мошенники начали представляться юристами и предлагать россиянам помощь в оформлении документов для переезда за границу и получения вида на жительство в других странах. Об этом сообщает РИА Новости.

Схема обмана строится на звонке потенциальной жертве с вопросом, не оставляла ли она заявку на эмиграцию.

Злоумышленники предлагают выбрать страну для переезда, включая государства Европы, а после согласия проверить возможность выезда просят сообщить код из SMS, якобы от Госуслуг. Передача этого кода дает мошенникам доступ к личным данным собеседника.

