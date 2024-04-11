Мошенники представились директором школы и обманули челнинскую учительницу на 400 тыс.

В Набережных Челнах учительница одной из городских школ стала жертвой мошенников и потеряла 400 тыс. рублей. Со слов потерпевшей, инцидент начался с того, что в мессенджере ей пришло сообщение от имени директора школы, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Лжедиректор школы сообщил, что в ближайшее время женщине позвонят некие важные люди из органов и необходимо оказать им содействие – ответить на вопросы, касающиеся бухгалтерии и счетов.

Действительно, через некоторое время челнинке позвонили незнакомые, представившиеся работниками правоохранительных органов и банка. Они заявили, что в школе выявлены махинации со счетами и необходимо восполнить бюджет учреждения, используя личные средства. Для этого следует создать «безопасный счёт» и перевести туда деньги.

Учительница перевела на неизвестные ей счета 440 тысяч рублей. Преступники пытались также завладеть еще 300 тысячами рублей под предлогом отмены кредита, который якобы оформили на женщину. Тут челнинка засомневалась и обратилась к сыну. Позже выяснилось, что аккаунт директора школы был взломан.

По аналогичному сценарию пострадала еще одна учительница. Следуя указаниям преступников, она набрала кредитов на два миллиона рублей и отправила деньги на их счета.

По заявлению потерпевших возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».