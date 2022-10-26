Мошенники под видом сотрудников банков с начала года украли у татарстанцев 200 млн рублей

Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела ГСУ МВД по РТ Марина Шмитенко рассказала о том, сколько денег жители РТ передали лжебанкирам-мошенникам с начала 2022 года.

«За 9 месяцев 2022 года общая сумма ущерба от мошенничеств именно по кражам с банковских счетов составила более 200 миллионов рублей. Финансовые пирамиды в эту категорию не входят», – рассказала начальник отдела ГСУ МВД по РТ Марина Шмитенко.

Она напомнила, что сотрудники банков никогда не будут звонить с неизвестных номеров и спрашивать данные карты клиента. Если такой звонок все же поступил, необходимо прервать разговор и перезвонить в свой банк для уточнения информации.