Мошенники под видом сотрудников банка выманили у троих татарстанцев 2,5 млн рублей

Сразу троих жителей Татарстана обманули телефонные мошенники, представившись сотрудниками банка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В первом случае лжебанкиры позвонили 31-летнему казанцу и убедили его, что аферисты пытаются оформить на него кредит. Чтобы сохранить сбережения, нужно было перевести деньги на резервный счет. Мужчина так и поступил – через банкоматы перевел 1,7 млн на продиктованные реквизиты.

Еще два случая мошенничества произошли с жительницами Челнов и Нижнекамска. Аферисты под видом банкиров убедили женщин, что с их счетов пытаются списать деньги, и выманили у них в общей сложности 800 тыс. рублей.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

