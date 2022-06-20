Мошенники под видом работодателей украли у жительницы Казани 100 тысяч рублей
Инцидент произошел в начале этого месяца. Жительница Казани искала работу на одном из известных сайтов с объявлениями. Найдя подходящую вакансию, она списалась с работодателем, который предложил заполнить анкету.
В этой анкете женщина заполнила все данные, вплоть до банковских карт. Позже она обнаружила, что с ее счетов списали все имеющиеся деньги. Ущерб она оценила в 102 тысячи рублей.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.