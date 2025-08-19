news_header_top
Происшествия 19 августа 2025 17:07

Мошенники под видом медиков оформляют микройзамы на жителей Зеленодольска

В Зеленодольске зафиксированы телефонные звонки от лжесотрудников Центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Мошенники запрашивают паспортные данные и в дальнейшем используют их для входа на портал Госуслуг и оформления микрозаймов.

«Звонят и на стационарные, и на сотовые телефоны. В течение двух суток зафиксировано более десяти случаев. Просим зеленодольцев проявлять бдительность и не передавать личные данные по телефону», – отмечает начальник отдела МВД России по Зеленодольскому району Ренат Хасанов.

#Мошенничество #Зеленодольский район РТ
