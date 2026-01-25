Мошенники под видом «Госуслуг» советуют не сообщать коды из СМС

Россиян предупредили о новой схеме мошенников, которые выдают себя за «Госуслуги». Злоумышленники не только копируют логотип и стиль сообщений, но теперь и советуют жертвам не передавать коды из СМС, чтобы создать иллюзию безопасности и ввести пользователей в заблуждение.

«В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от "Госуслуг". Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это – лишь часть сценария обмана», – говорится в Телеграм-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве напомнили, что официальные письма от портала приходят только с одного адреса – no-reply@gosuslugi.ru, на который не принимаются ответы. Если письмо содержит требование обновить электронную почту или контакты «техподдержки», его следует игнорировать.

Россиянам также рекомендовали никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера из таких писем. «Всегда проверяйте адрес отправителя перед открытием письма», – отметили в ведомтсве.

Для связи с настоящей службой поддержки рекомендуется использовать только официальный сайт или приложение «Госуслуг».