Мошенники перед Хэллоуином создают поддельные сайты продажи костюмов и билетов

Мошенники перед Хэллоуином создают поддельные сайты для продажи билетов на праздничные мероприятия, костюмов и грима, а также обманывают пользователей онлайн-игр, предлагая им фальшивые подарки. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА имени О.Е. Кутафина Лилия Василенко.

По словам юриста, одна из самых распространенных схем связана с покупкой костюмов и украшений в интернете. Покупатель оплачивает заказ, вводит данные банковской карты, но в итоге не получает товар, а иногда сталкивается и с дополнительными списаниями со счета.

Аналогичным образом действуют мошенники, предлагающие костюмы напрокат: они просят перевести залог на банковскую карту, после чего перестают выходить на связь.

Еще одна распространенная схема – продажа билетов на несуществующие мероприятия. Злоумышленники обещают тематическое шоу, живую музыку и праздничную программу, но сообщают точный адрес только после оплаты.

Кроме того, они могут использовать название реального события или известного заведения, создавать поддельные страницы в интернете и предлагать через мессенджеры «последние билеты со скидкой». В результате покупатель теряет деньги, а попасть на мероприятие по приобретенному билету невозможно, отметила Василенко.

Особенно внимательными следует быть родителям, поскольку мошенники используют схемы, рассчитанные на детей. В переписках внутри онлайн-игр злоумышленники обещают ребенку редкий праздничный подарок или участие в розыгрыше. Чтобы получить приз, ребенка просят взять телефон родителей и сообщить код из СМС либо установить специальное приложение.

Получив такие данные или доступ через приложение, мошенники могут проникнуть в банковские приложения и личные кабинеты взрослых. Одновременно родителям приходят сообщения якобы от известных интернет-магазинов с предложениями получить праздничные подарки. Для этого им предлагают оплатить доставку по ссылке, которая ведет на поддельную страницу, заключила юрист.