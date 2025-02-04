Мошенники обвинили чистопольца в госизмене и выманили более миллиона рублей

В январе 53-летнему жителю Чистополя позвонили лжесотрудник Татэнергосбыта, который предложил бесплатно поменять счетчик, а для регистрации попросили назвать код подтверждения, что пришел в сообщении.

Далее поступил звонок от лжеспециалиста Росфинмониторинга. Он предупредил, что от имени мужчины имеется доверенность на жителя соседней недружественной страны, который подозревается в терроризме. Данная статья уголовного кодекса рассматривается как госизмена.

На чистопольца посыпались угрозы, запугивания и оскорбления. Все разговоры сводились к тому, что все накопления, что есть на счету необходимо перевести в резервную банковскую ячейку, чтобы они не достались террористам.

Под давлением мужчина перевел на счета 1,2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

За последнюю неделю четыре жителя Чистополя стали жертвой подобной схемы мошенничества: 64-летняя пенсионерка перевела мошенникам 860 тысяч рублей, 61-летняя женщина перевела аферистам 27 тысяч рублей, а 33-летняя местная жительница отдала 1,3 млн рублей.