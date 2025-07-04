Мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»

Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров. Сначала мошенники убеждают сделать перерасчет пенсии, а затем от имени сотрудников силовых ведомств выманивают крупные суммы под видом «защиты сбережений».

Мошенники звонят по телефону и под видом социального работника или сотрудника госучреждения убеждают пенсионера обратиться в МФЦ якобы для «перерасчета пенсии». Когда ничего не подозревающая жертва действительно приходит в многофункциональный центр, реальные сотрудники разъясняют, что никакого перерасчета не требуется и это был звонок от мошенников.

На этом схема обмана не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова звонят, представляясь на этот раз сотрудником ФСБ. Злоумышленники утверждают, что им из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана и теперь они ведут расследование.

Играя на доверии к госструктурам и страхе за свои сбережения, псевдосотрудник силовых ведомств запугивает жертву и уговаривает «защитить деньги» – перевести их на «специальный счет».

«Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей – потере сбережений и доверия к государству. Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь», – подчеркнул в связи с этим вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.