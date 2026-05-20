Мошенники обманывают жителей РТ, рассылая лжеграфики отключения горячей воды

Мошенники стали рассылать ссылки со списком отключения горячей воды, чтобы заманить на фишинговый сайт. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах противодействия распространенным схемам мошенничества рассказал Заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«Существуют сезонные активности мошенников. Например, весной они используют такой способ, как доставка цветов: звонит якобы курьер и просит назвать код из смс, который на самом деле является кодом от Госуслуг. Сегодня мошенники также выбирают информационные поводы для своих уловов. К сожалению, наши граждане ведутся и переходят по ссылкам. Так, может прийти сообщение якобы от управляющей компании со ссылкой на

график отключения горячей воды. Такие же сообщения могут приходить при поступлении в институт и другим сезонным поводам. Просим быть бдительными», – рассказал он.

Переходя по ссылке, человек попадает на фишинговый сайт мошенников, через который на устройство пользователя может попасть вирус.