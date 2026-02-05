Мошенники обманывают участников СВО и их семьи с помощью фишинговых сайтов

В сети продолжают появляться сайты мошенников, которые под видом помощи обманывают участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает НИИ Минцифры России «Интеграл».

Чаще всего такие сайты предлагают «помощь» – например, в оформлении выплат, получении медицинской помощи или подготовке документов для военнослужащих и членов их семей. На самом деле цель этих ресурсов – не помощь, а кража данных пользователей.

Одной из распространенных схем является кража аккаунтов в мессенджере Telegram. После заполнения формы на сайте человеку предлагают «подтвердить заявку» через мессенджер. Для этого просят ввести номер телефона и одноразовый код из СМС. Если пользователь это делает, мошенники получают полный доступ к его аккаунту и могут писать другим людям от его имени, вводя их в заблуждение.

Чтобы вызвать доверие, злоумышленники размещают на сайтах ложную информацию о якобы сотрудничестве с благотворительными фондами и политическими партиями. При этом они часто упоминают реально существующие организации, которые действительно помогают участникам СВО и их семьям.

Также обнаружены сайты, рассчитанные на более широкий круг людей. Например, пользователям предлагают проголосовать за присвоение военнослужащему звания Героя РФ. Подать голос может любой желающий.

Для участия в таком «голосовании» человека просят войти через учетную запись Госуслуг. Такие сайты могут выглядеть правдоподобно, ведь онлайн-петиции стали обычным явлением. Однако, вводя логин, пароль и код из СМС, пользователь фактически передает мошенникам доступ к своим персональным данным.

Специалисты напоминают: будьте внимательны при посещении сайтов, где предлагают оформить выплаты, получить помощь или поддержать общественную инициативу. Всегда проверяйте адрес сайта – даже небольшая ошибка в доменном имени может говорить о том, что перед вами мошенники.