Мошенники обманывают татарстанцев под видом сотрудников МФЦ

В Татарстане продолжаются случаи мошенничества. Жительница Казани едва не стала очередной жертвой аферистов, которые притворились сотрудниками МФЦ.

Женщине позвонил мужчина, представившийся работником МФЦ. Он сказал, что ей нужно явиться в отделение МФЦ для оформления перерасчета пенсии и получения выплаты в размере 19 тысяч рублей. Мошенник выбрал ближайшее отделение МФЦ и назначил удобное время встречи, называя имя сотрудника, который на самом деле там не работал.

После этого звонивший попросил женщину сделать еще один звонок, чтобы получить доступ к ее аккаунту на портале Госуслуг через код подтверждения. Однако женщина догадалась о мошенничестве, когда заметила, что разговор ведется через WhatsApp, и бросила трубку.

Эта ситуация завершилась удачно, но многие люди все же попадаются на подобные уловки мошенников. Настоящие сотрудники МФЦ никогда не будут запрашивать у вас коды, пароли или личные данные по телефону.