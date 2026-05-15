Происшествия 15 мая 2026 09:38

Мошенники обманывают школьников, обещая индивидуальные ответы на ЕГЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Мошенники обманывают школьников, обещая индивидуальные ответы на ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«В преддверии экзаменов в Сети активизировались группы, предлагающие не просто «сливы», а «персональный подбор ключей» к вариантам КИМ», – рассказали в ведомстве.

За цену порядка 2 тысяч рублей выпускник якобы получит ответы на свой уникальный вариант КИМ. Для этого нужно написать мошенникам номер материала, после чего они пришлют ответы именно на этот вариант. Тем не менее за сутки до экзамена злоумышленники присылают видеоинструкцию, где ученику рассказывают о трудностях с передачей ответов и предлагают видеокурсы от «составителей КИМ». Если жертва соглашается их пройти, мошенник получает дополнительные деньги. После этого аферисты исчезают либо присылают сдающему файл с прошлогодними ответами.

«Такой формат – гибрид мошенничества и психологического саботажа. Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния «поиска халявы» в состояние «экстренной учебы», чтобы вытянуть еще денег. Подростки, попавшие в эту ловушку, в итоге пойдут на экзамен с опущенными руками, не веря ни в себя, ни в завтрашний день», – отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Отмечается, что мошенническая схема в дальнейшем будет совершенствоваться, появятся новые психологические ловушки. Родителей призвали предупредить детей о невозможности подобных «сливов», а также о том, что подготовиться к экзамену качественно можно только с педагогом, а не с ботами в мессенджере.

#егэ #мошенники #роскачество
