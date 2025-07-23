Мошенники обманули живущую в Нижнекамске блокадницу на 700 тыс. рублей

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жительница блокадного Ленинграда Рукия Сахабутдинова, проживающая в Нижнекамске, стала жертвой телефонных мошенников. Женщина отдала неизвестным 700 тыс. рублей.

Под каким предлогом выманивали деньги, пенсионерка помнит плохо, но точно знает – мошенникам было известно, что сбережения у нее имеются. Их, по инструкции злоумышленников, надо было отдать «курьеру». Через несколько дней всю сумму обещали вернуть, а говорить близким о ситуации настрого запретили.

«Он (мошенник – прим. Т-и) говорит: «Не вздумайте ни с кем говорить, в сумку положите деньги, сумку закройте, сверху что-нибудь положите, чтобы не видно было деньги, старик заберет, принесет нам». Они внизу, видимо, уже ждали. Даже голова у меня не сообразила, чтоб машину посмотреть, какой номер», – привела слова Сахабутдиновой старший инспектор по связям со СМИ Управления МВД России по Нижнекамскому району РТ Гузель Ахатова.

Снимать деньги со счета Рукия Сахабутдинова отправилась вместе с волонтером, который ухаживал за ней, пока соцработник был в отпуске. На его вопрос о том, для чего пенсионерке срочно понадобилась такая сумма, женщина придумала легенду о племяннице, которой срочно нужно лечение.

Дома она добавила еще 100 тыс. рублей наличных, а после отдала деньги «курьеру». Со слов потерпевшей, он выглядел «лет на 80, имел крупное телосложение и высокий рост».

Осознав, что случилось, женщина рассказала волонтеру правду, и он помог ей обратиться в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Пенсионерка надеется, что найдутся люди, которые видели «курьера». Полиция просит помочь в его поиске.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Рукия Сахабутдинова в городе известна многим. Она пережила блокаду Ленинграда, а сейчас по возможности занимается благотворительностью. Женщина приобрела для детского дома телевизор, периодически жертвует деньги на нужны солдат – участников специальной военной операции.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.