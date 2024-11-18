Аферисты обманули жительницу РТ почти на млн под видом продления договора сотовой связи

Мошенники, которые выдали себя за сотрудников оператора сотовой связи, похитили у жительницы Нижнекамска 947 тысяч рублей.

В Управление МВД России по Нижнекамскому району обратилась 29-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонила девушка и представилась сотрудником сотовой компании.

Мошенница предложила продлить договор на обслуживание сим-карты. Она убедила жительницу Нижнекамска сообщить коды.

Спустя время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что неизвестные получили доступ ко всем ее счетам через портал Госуслуг. Для того чтобы сохранить деньги, женщине необходимо перевести их на «безопасные» счета, что она и сделала.

Нижнекамка под влиянием аферистов оформила кредиты в трех банках и перевела деньги и свои личные сбережения на счета аферистов.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».