Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аферисты обманули жительницу РТ почти на млн под видом продления договора сотовой связи
Мошенники, которые выдали себя за сотрудников оператора сотовой связи, похитили у жительницы Нижнекамска 947 тысяч рублей.
В Управление МВД России по Нижнекамскому району обратилась 29-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонила девушка и представилась сотрудником сотовой компании.
Мошенница предложила продлить договор на обслуживание сим-карты. Она убедила жительницу Нижнекамска сообщить коды.
Спустя время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что неизвестные получили доступ ко всем ее счетам через портал Госуслуг. Для того чтобы сохранить деньги, женщине необходимо перевести их на «безопасные» счета, что она и сделала.
Нижнекамка под влиянием аферистов оформила кредиты в трех банках и перевела деньги и свои личные сбережения на счета аферистов.
Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников