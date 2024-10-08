Мошенники обманули жительницу РТ на полмиллиона, представившись оператором связи

Мошенники продолжают обманывать татарстанцев под предлогом продления срока договора об оказании услуг сотовой связи. Очередной жертвой аферистов стала 64-летняя жительница Чистополя, сообщает МВД по РТ.

Женщина сообщила, что ей позвонил представитель оператора мобильной связи и предложил продлить контракт на использование услуг. Он также предупредил, что отказ приведет к аннулированию номера. При этом женщина отметила, что не передавала никаких личных данных и кодов подтверждения звонившему, но ее попросили войти в личный кабинет банка и приложения маркетплейсов якобы для проверки того, сохранился ли номер телефона в личных кабинетах приложений.

После того, как под руководством звонившего она совершила все эти действия, ее телефон на какое-то время перестал реагировать на ее действия. Позже, поговорив с настоящим оператором сотовой связи, она обнаружила, что с ее банковской карты было снято 596 000 рублей.

Полицейские выяснили, что мошенники смогли установить на ее телефон программу удаленного действия, вошли в личный кабинет банка и сняли все имеющиеся на счету деньги. Возбуждено уголовное дело.