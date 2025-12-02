Мошенники обманули жительницу Казани на полмиллиона рублей под видом доставки цветов

В Казани 22-летней девушке поступил звонок якобы от курьерской службы доставки цветов. Мошенники под предлогом передачи номера заказа убедили жительницу Казани назвать пароль из сообщения.

После получения необходимых данных, на связь с девушкой начали выходить якобы представители Госуслуг и Росфинмониторинга. Ее начали убеждать, что она стала жертвой мошенников, которые взломали учетную запись на портале Госуслуг и получили доступ к ее персональным данным.

Далее мошенники убедили девушку обезопасить счета и перевести более 500 тысяч рублей. Только через время она поняла, что все это время находилась под воздействием аферистов и обратилась в полицию.