news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 декабря 2025 09:55

Мошенники обманули жительницу Казани на полмиллиона рублей под видом доставки цветов

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 22-летней девушке поступил звонок якобы от курьерской службы доставки цветов. Мошенники под предлогом передачи номера заказа убедили жительницу Казани назвать пароль из сообщения.

После получения необходимых данных, на связь с девушкой начали выходить якобы представители Госуслуг и Росфинмониторинга. Ее начали убеждать, что она стала жертвой мошенников, которые взломали учетную запись на портале Госуслуг и получили доступ к ее персональным данным.

Далее мошенники убедили девушку обезопасить счета и перевести более 500 тысяч рублей. Только через время она поняла, что все это время находилась под воздействием аферистов и обратилась в полицию.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025