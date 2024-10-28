Мошенники обманули жительницу Челнов на шесть миллионов под предлогом торгов на бирже

Жительница Набережный Челнов хотела заработать, но в итоге отдала мошенникам шесть миллионов рублей.



Женщина решила научиться вести торги на бирже и позвонила по объявлению в интернете. Собеседники подсказали, какое лучше установить приложение и «научили» вести торги.



Все операции челнинке помогал вести «менеджер консалтингового центра», который тщательно скрывал свое лицо, когда выдавал указания по видеосвязи.



Почти за полтора месяца 47-летняя женщина пополнила неизвестные ей счета и якобы личный электронный кошелек на шесть миллионов рублей. Часть этих денег были сбережениями, какие-то суммы она оформляла в кредит, а часть взяла в долг у близких.



Вернуть вложенные средства ей не удалось, чтобы вывести заработанные средства, необходимо было пополнять баланс на большие суммы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишение свободы.



Полицейские выяснили, что мошенники вели переговоры по телефонам, номера которых зарегистрированы в Свердловской области и Республике Дагестан.