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Мошенники обманули владельца магазина по продаже вейпов в Нижнекамске на полмиллиона
Мошенники обманули владельца магазина электронных сигарет в Нижнекамске на полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.
Как выяснилось, 20 сентября продавец магазина нашел в одном из Telegram-каналов выгодное предложение о закупке вейпов по низкой стоимости. Нижнекамец связался с оптовиком и договорился о закупке 750 штук одноразовых электронных сигарет. Общая сумма заказа составила 562 тыс. рублей.
Сотрудник сообщил о заказе своему руководителю. Тот, в свою очередь, перевел предоплату - 10 тыс. рублей. После этого незнакомец отправил владельцу магазина видеозапись, подтверждающую, что товар собирается. Тогда нижнекамец перевел оставшуюся часть суммы.
Однако спустя три дня товар так и не был отправлен. Лжепродавец пообещал вернуть деньги, однако уже на следующий день предприниматель увидел, что профиль собеседника и переписка с ним удалены.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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