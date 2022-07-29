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Ру Тат
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Происшествия
29 июля 2022  09:40
Полина Шевчук

Мошенники обманули казанца на 600 тысяч, а после прислали смс, что они аферисты

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В отдел полиции «Горки» обратился 39-летний житель Казани. мужчина заявил, что стал жертвой аферистов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Выяснилось, что казанцу через мессенджер позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что счета клиента под угрозой и деньги нужно перевести на защищенные счета. После сотрудник финансовой организации попросил казанца взять максимальную сумму в кредит, чтобы мошенники не смогли сами оформить на себя займы. Деньги также нужно было перевести на защищенные счета. 

Мужчина выполнил все по инструкциям и перевел в общей сложности на указанные реквизиты 609 тыс. рублей. После этого казанцу тали поступать сообщения, что он стал жертвой аферистов и никто его кредиты оплачивать не станет. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
 

#аферисты #лжебанкиры #умвд рф по казани
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