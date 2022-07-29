Мошенники обманули казанца на 600 тысяч, а после прислали смс, что они аферисты

В отдел полиции «Горки» обратился 39-летний житель Казани. мужчина заявил, что стал жертвой аферистов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Выяснилось, что казанцу через мессенджер позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что счета клиента под угрозой и деньги нужно перевести на защищенные счета. После сотрудник финансовой организации попросил казанца взять максимальную сумму в кредит, чтобы мошенники не смогли сами оформить на себя займы. Деньги также нужно было перевести на защищенные счета.

Мужчина выполнил все по инструкциям и перевел в общей сложности на указанные реквизиты 609 тыс. рублей. После этого казанцу тали поступать сообщения, что он стал жертвой аферистов и никто его кредиты оплачивать не станет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

