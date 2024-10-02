Мошенники обманули казанца на 330 тысяч под предлогом прохождения флюорографии

Под предлогом прохождения флюорографии в поликлинике мошенники похитили у пожилого жителя Казани 330 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

69-летний житель Казани сообщил, что в одном из мессенджеров ему позвонила женщина по имени Светлана, которая представилась работницей медицинского учреждения. Она предложила ему сделать флюорографию.

Во время общения звонившая уговорила мужчину включить демонстрацию экрана своего смартфона. Следуя ее инструкциям, мужчина зашел в банковское приложение, после чего экран его телефона отключился на полчаса. В течение этого времени мошенница оставалась на связи. Когда смартфон снова заработал, мужчина заметил, что с его кредитных карт пропало 330 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».