Мошенники обманули казанца на 240 тысяч, убедив его «продлить» договор сотовой связи

В Казани мошенники обманули 46-летнего мужчину, убедив его «продлить» договор сотовой связи.

Казанец рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил о необходимости продлить договор обслуживания.

Аферист убедил мужчину назвать код из сообщения. Сразу после него позвонил следующий злоумышленник и заявил, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Для предотвращения несанкционированных действий порекомендовал перевести деньги на безопасный счет.

Следуя инструкциям мошенников, казанец лишился более 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».