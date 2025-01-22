Мошенники обманули челнинку почти на 170 тысяч под видом замены электросчетчиков

67-летней жительнице Набережных Челнов позвонил в мессенджере лжесотрудник «Энергосбыта» и сообщил, что женщине необходимо поменять электросчетчики. Затем он попросил продиктовать код из смс-сообщения, якобы являющийся номером заявки для соблюдения очередности среди клиентов.

Женщина назвала код, не подозревая, что тем самым допустила мошенника к своим персональным данным. Аферист похитил с ее счета 167 тысяч рублей. Обнаружив это, пенсионерка поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Теперь мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.