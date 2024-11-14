Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мошенники обманули 90-летнего пенсионера на миллион рублей
В Татарстане мошенники обманули 90-летнего пенсионера на миллион рублей
Пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового департамента одного из банков. Звонивший сообщил, якобы у пенсионера имеется задолженность на сумму 830 тысяч рублей.
Лжесотрудник предложил помочь пенсионеру погасить долг и пообещал вернуть еще 20 процентов от этой суммы. Мошенник поинтересовался, имеются ли у пожилого человека счета в банках для того, чтобы он смог им перевести деньги за свой «долг».
Далее к разговору подключился финансовый советчик, который предложил быстро активизировать банковские движения по карте. Для этого казанец перевел сначала 30 тысяч рублей.
Чтобы убедить пенсионера, что с ним связались не мошенники, злоумышленники через день вернули пенсионеру деньги. После этого у мужчины стали запрашивать все больше и больше денег под предлогом активации банковского движения.
В итоге он перечислил на неизвестные счета более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников