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Происшествия 14 ноября 2024 11:01

Мошенники обманули 90-летнего пенсионера на миллион рублей

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В Татарстане мошенники обманули 90-летнего пенсионера на миллион рублей

Пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового департамента одного из банков. Звонивший сообщил, якобы у пенсионера имеется задолженность на сумму 830 тысяч рублей.

Лжесотрудник предложил помочь пенсионеру погасить долг и пообещал вернуть еще 20 процентов от этой суммы. Мошенник поинтересовался, имеются ли у пожилого человека счета в банках для того, чтобы он смог им перевести деньги за свой «долг».

Далее к разговору подключился финансовый советчик, который предложил быстро активизировать банковские движения по карте. Для этого казанец перевел сначала 30 тысяч рублей.

Чтобы убедить пенсионера, что с ним связались не мошенники, злоумышленники через день вернули пенсионеру деньги. После этого у мужчины стали запрашивать все больше и больше денег под предлогом активации банковского движения.

В итоге он перечислил на неизвестные счета более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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