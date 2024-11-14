В Татарстане мошенники обманули 90-летнего пенсионера на миллион рублей



Пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового департамента одного из банков. Звонивший сообщил, якобы у пенсионера имеется задолженность на сумму 830 тысяч рублей.



Лжесотрудник предложил помочь пенсионеру погасить долг и пообещал вернуть еще 20 процентов от этой суммы. Мошенник поинтересовался, имеются ли у пожилого человека счета в банках для того, чтобы он смог им перевести деньги за свой «долг».



Далее к разговору подключился финансовый советчик, который предложил быстро активизировать банковские движения по карте. Для этого казанец перевел сначала 30 тысяч рублей.



Чтобы убедить пенсионера, что с ним связались не мошенники, злоумышленники через день вернули пенсионеру деньги. После этого у мужчины стали запрашивать все больше и больше денег под предлогом активации банковского движения.



В итоге он перечислил на неизвестные счета более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».