Мошенники обещают пенсионерам медали к 9 мая и крадут данные

Мошенники в преддверии Дня Победы стали чаще звонить пожилым людям, представляясь сотрудниками администраций и сообщая о якобы предстоящем вручении памятных медалей. Под этим предлогом они пытаются получить персональные данные, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.

По ее словам, в этот период фиксируется рост активности мошенников, при этом их методы становятся более продуманными и психологически точными. Эксперт отметила, что ключевым элементом новой схемы стало использование темы государственных наград.

Злоумышленники звонят пожилым людям, выдают себя за сотрудников местных администраций и сообщают о «вручении» медалей к 9 мая.

Для убедительности они могут называть конкретные детали – например, этаж и номер кабинета, где якобы пройдет церемония.

Шляпина пояснила, что главная цель таких звонков – получить персональные данные: фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС. В дальнейшем эта информация используется для доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». Получив контроль над личным кабинетом, мошенники могут распоряжаться сбережениями жертвы, оформлять кредиты и совершать другие юридически значимые действия от ее имени.

Кроме того, юрист добавила, что злоумышленники могут действовать под видом социальных работников или сотрудников фондов и пытаться выманить данные банковских карт, обещая «праздничные» выплаты.