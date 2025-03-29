Мошенники начали звонить россиянам с угрозами забрать домашних животных

Мошенники стали звонить россиянам под видом «жилищной инспекции» и начали спрашивать о количестве питомцев в квартире.

Как сообщает РИА Новости, после этого аферисты заявляют, что превышен «лимит», и начинают вымогать деньги, угрожая изъятием животных.

При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации.

Кроме того, угрозы подкрепляются липовыми ссылками на новые правила с сайта Госуслуг, которые оказываются фишинговыми страницами для кражи личных данных.

При этом чаще всего злоумышленники требуют немедленного перевода денег на свой счет, якобы чтобы оформить разрешение на количество домашних животных в квартире.