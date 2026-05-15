Мошенники начали выдавать себя за сотрудников фонда «Защитники Отечества»

Мошенники придумали новую схему, где выдают себя за сотрудников фонда «Защитники Отечества».

Как сообщает Администрация Альметьевска, аферисты могут написать и предложить помощь в оформлении бесплатных выплат или вывозе тела погибшего бойца. Также они могут сфабриковать историю о внебрачных детях погибшего, претендующих на наследство, либо рассказать о якобы дезертирстве военнослужащего.

Для того, чтобы не стать жертвой обмана, рекомендуется немедленно прекращать разговор и самостоятельно связаться с официальными ведомствами по телефон. Важно сохранять спокойствие и никогда не сообщать данные карт, личных документов и коды подтверждения.

«Официальные лица не общаются через мессенджеры с просьбами о деньгах и не требуют оплаты за государственные услуги по телефону», – напомнили в администрации Альметьевска.