Мошенники начали рассылать письма от имени банков с информацией о взносе «на нужды СВО»
Люди начали получать сообщения от различных банков с информацией об автоматическом подключении услуги, из-за которой со счёта ежемесячно будут списываться деньги якобы на нужды СВО.
Далее сообщается, что для отказа от услуги необходимо перейти по ссылке в сообщении. Однако при переходе по ссылке люди рискуют остаться без денег на счетах.
Более того, на телефон может быть установлено вредоносное ПО, способное передавать любую личную информацию о владельце – фотографии, переписка или паспортные данные.
Прокуратура Татарстана предупреждает, при получении подобных сообщений позвоните на горячую линию банка или обратитесь в его ближайшее отделение.