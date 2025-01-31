Мошенники начали рассылать письма от имени банков с информацией о взносе «на нужды СВО»

Люди начали получать сообщения от различных банков с информацией об автоматическом подключении услуги, из-за которой со счёта ежемесячно будут списываться деньги якобы на нужды СВО.

Далее сообщается, что для отказа от услуги необходимо перейти по ссылке в сообщении. Однако при переходе по ссылке люди рискуют остаться без денег на счетах.

Более того, на телефон может быть установлено вредоносное ПО, способное передавать любую личную информацию о владельце – фотографии, переписка или паспортные данные.

Прокуратура Татарстана предупреждает, при получении подобных сообщений позвоните на горячую линию банка или обратитесь в его ближайшее отделение.