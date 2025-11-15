news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 ноября 2025 09:34

Мошенники начали продавать билеты в Казанский цирк на липовых сайтах

Читайте нас в
Телеграм

Мошенники начали создавать фальшивые сайты для продажи билетов на представления в Казанский цирк. В последнее время зафиксировано несколько случаев обмана, когда аферисты вводят покупателей в заблуждение.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе цирка, на этих сайтах посетителям предлагают:

  • билеты по цене, в 2–3 раза превышающей официальную стоимость;
  • поддельные электронные билеты, которые не дают права пройти на представление;
  • неверную информацию о льготах: на сайтах-подделках может сообщаться, что дети до 3 лет проходят бесплатно, в то время как Казанский цирк предоставляет детям до 5 лет право посещения представления бесплатно без отдельного места.

Казанский цирк настоятельно рекомендует приобретать билеты исключительно через проверенные и официальные каналы:

Как распознать мошеннический сайт?

  1. Отсутствие точных контактных данных или указание несуществующих телефонов;
  2. нет информации о юридическом лице и официальных документах;
  3. цены значительно ниже или выше стандартных без объективных причин;
  4. требование внести предоплату на карту физического лица или электронный кошелек;
  5. дизайн и контент сайта почти полностью копируют официальный, но с ошибками и неточностями.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

14 ноября 2025
Минниханов ознакомился с работой китайской высокотехнологичной компании Shenzhen Genew

Минниханов ознакомился с работой китайской высокотехнологичной компании Shenzhen Genew

14 ноября 2025