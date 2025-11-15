Мошенники начали продавать билеты в Казанский цирк на липовых сайтах

Мошенники начали создавать фальшивые сайты для продажи билетов на представления в Казанский цирк. В последнее время зафиксировано несколько случаев обмана, когда аферисты вводят покупателей в заблуждение.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе цирка, на этих сайтах посетителям предлагают:

билеты по цене, в 2–3 раза превышающей официальную стоимость;

поддельные электронные билеты, которые не дают права пройти на представление;

неверную информацию о льготах: на сайтах-подделках может сообщаться, что дети до 3 лет проходят бесплатно, в то время как Казанский цирк предоставляет детям до 5 лет право посещения представления бесплатно без отдельного места.

Казанский цирк настоятельно рекомендует приобретать билеты исключительно через проверенные и официальные каналы:

Как распознать мошеннический сайт?