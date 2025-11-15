Мошенники начали продавать билеты в Казанский цирк на липовых сайтах
Мошенники начали создавать фальшивые сайты для продажи билетов на представления в Казанский цирк. В последнее время зафиксировано несколько случаев обмана, когда аферисты вводят покупателей в заблуждение.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе цирка, на этих сайтах посетителям предлагают:
- билеты по цене, в 2–3 раза превышающей официальную стоимость;
- поддельные электронные билеты, которые не дают права пройти на представление;
- неверную информацию о льготах: на сайтах-подделках может сообщаться, что дети до 3 лет проходят бесплатно, в то время как Казанский цирк предоставляет детям до 5 лет право посещения представления бесплатно без отдельного места.
Казанский цирк настоятельно рекомендует приобретать билеты исключительно через проверенные и официальные каналы:
- официальный сайт Казанского государственного цирка;
- платформа «Яндекс Афиша»;
- сервис «Кассир.ру»;
- бот-помощник Казанского цирка в Telegram.
Как распознать мошеннический сайт?
- Отсутствие точных контактных данных или указание несуществующих телефонов;
- нет информации о юридическом лице и официальных документах;
- цены значительно ниже или выше стандартных без объективных причин;
- требование внести предоплату на карту физического лица или электронный кошелек;
- дизайн и контент сайта почти полностью копируют официальный, но с ошибками и неточностями.