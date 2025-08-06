news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 августа 2025 08:09

Мошенники начали обманывать россиянок, прикрываясь доставкой букетов

Читайте нас в
Телеграм

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиянок, представляясь сотрудниками службы доставки цветов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщая о якобы поступившем на их имя заказе и уточняя детали доставки. После этого на номер телефона женщины приходит СМС с четырехзначным кодом, который просят продиктовать для сверки информации с курьером.

Как уточняет агентство, подобные сообщения могут использоваться для получения доступа к личным данным или банковским сервисам. Некоторые службы доставки уже разместили на своих сайтах предупреждения, что не запрашивают и не рассылают никаких кодов своим клиентам.

#мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

5 августа 2025
Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

5 августа 2025