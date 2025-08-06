Мошенники начали обманывать россиянок, прикрываясь доставкой букетов

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиянок, представляясь сотрудниками службы доставки цветов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщая о якобы поступившем на их имя заказе и уточняя детали доставки. После этого на номер телефона женщины приходит СМС с четырехзначным кодом, который просят продиктовать для сверки информации с курьером.

Как уточняет агентство, подобные сообщения могут использоваться для получения доступа к личным данным или банковским сервисам. Некоторые службы доставки уже разместили на своих сайтах предупреждения, что не запрашивают и не рассылают никаких кодов своим клиентам.