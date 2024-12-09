Мошенники начали обманывать людей под видом трудоустройства

Злоумышленники стали чаще размещать в интернете объявления о вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Центробанке.

С помощью анкеты мошенники выманивают у людей персональную и банковскую информацию. Затем они приглашают кандидатов на собеседование, чтобы наладить контакт и расположить к себе.

Псевдоработадатели проводят собеседование дистанционно. Там они задают вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных обязанностях, чтобы человек ничего не заподозрил.

В итоге аферисты просят человека перевести деньги. Аргументы могут быть разные, они зависят от «должности» и специфики организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр или спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другие.

Банк России предупреждает, что если перед началом стажировки вас просят за что-то заплатить — откажитесь от такого предложения.

Настоящие работодатели не собирают банковские данные и не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях.