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Мошенники начали обманывать людей через приложение ЖКХ по новой схеме
Мошенники, чтобы взломать телефоны начали просить своих жертв установить приложения якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи к врачу.
Как сообщает ТАСС, в прошлом году распространение получили случаи взломов аккаунтов россиян в соцсетях и последующей рассылки от их имени фишинговых ссылок на заполнение различных форм.
При этом злоумышленники представляются работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу. Однако данные программы предназначены для получения удаленного доступа к телефонам и кражи денег.
Важно не переходить по сомнительным ссылкам, проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом конфиденциальной информации и не устанавливать приложения из подозрительных источников.
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