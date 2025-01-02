Мошенники начали обманывать людей через приложение ЖКХ по новой схеме

Мошенники, чтобы взломать телефоны начали просить своих жертв установить приложения якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи к врачу.

Как сообщает ТАСС, в прошлом году распространение получили случаи взломов аккаунтов россиян в соцсетях и последующей рассылки от их имени фишинговых ссылок на заполнение различных форм.

При этом злоумышленники представляются работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу. Однако данные программы предназначены для получения удаленного доступа к телефонам и кражи денег.

Важно не переходить по сомнительным ссылкам, проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом конфиденциальной информации и не устанавливать приложения из подозрительных источников.