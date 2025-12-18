Мошенники начали использовать дропперов для переводов через мессенджеры

Злоумышленники начали адаптировать схемы работы к закону о дропперах, вступившему в силу в начале июля. Вместо фиксированной оплаты за передачу банковской карты мошенники все чаще просят россиян самостоятельно проводить транзакции по указаниям в мессенджерах, позволяя оставлять себе «комиссию». Об этом говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, передает «РИА Новости».

В DLBI отмечают, что криминальные группы в значительной степени перестроили свои модели после введения уголовной ответственности: до трех лет лишения свободы для дропперов и до шести лет – для организаторов. Основным изменением стал отказ от передачи так называемых «дроп-комплектов».

Теперь банковская карта остается у владельца, а операции выполняются по инструкциям, поступающим через мессенджеры, с вознаграждением в размере 1-2% от оборота.

По данным аналитиков, в таких схемах мошенники активно привлекают студентов и молодых людей, которых используют не только для переводов средств, но и для передачи указаний другим участникам сети. За это они также получают процент с оборота.

При этом потенциальных дропперов убеждают, что речь идет о легальных операциях, якобы связанных с криптовалютами, а возможные последствия ограничатся штрафом или блокировкой счета.

В DLBI предупреждают, что распространение подобных схем в молодежной среде вызывает серьезные опасения, особенно на фоне расширения доступа подростков к банковским картам с 14 лет, что может привести к массовому вовлечению несовершеннолетних в дроп-сети.