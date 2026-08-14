Мошенники-лжесотрудники Минобороны украли более 13 млн у жительницы РТ

Мошенники, представившиеся сотрудниками Минобороны украли у женщины из РТ более 13 млн рублей.

Как сообщает МВД по РТ, жительнице Нижнекамска позвонили неизвестные сначала якобы от имени военного ведомства, а затем — от «Госуслуг». Звонившие сообщили, что произошла утечка данных и от имени женщины перевели деньги. Поверив, что ее сбережения находятся под угрозой, жительница Нижнекамска согласилась перевести деньги на «безопасный счет».

Под кураторством злоумышленников женщина сняла сбережения со своих счетов и счетов детей, а затем по частям передала их курьерам в Нижнекамске и в Казани. Суммарно мошенники похитили 13 704 000 рублей.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.