Мошенники из РТ получили более 7 млн рублей выплат за несуществующих пенсионеров

По версии следствия, с декабря 2012 года по апрель 2020 года группа людей из Татарстана через посредника предоставляла в региональное управление Пенсионного фонда ложные сведения о пенсионерах-инвалидах.

Они необоснованно получили пенсию по инвалидности и в дальнейшем получали ежемесячные выплаты. Ущерб государству составил более 7,2 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям за мошенничество при получении выплат и посредничество в этом. Посредник находится под запретом определённых действий, остальные фигуранты – под подпиской о невыезде. В отношение других еще неустановленных аферистов дело будет выделено в отдельное производство, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.