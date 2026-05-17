Мошенники используют тему отключения воды для кражи аккаунтов на Госуслугах

Мошенники начали использовать сезон плановых отключений горячей воды как повод для новых схем обмана. Они рассылают сообщения от имени управляющих компаний с предложением проверить график отключений и перейти по ссылке на сайт. После этого человек попадает на поддельную страницу и может лишиться доступа к аккаунту на «Госуслугах». Об этом «ТАСС» рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники быстро подстраиваются под актуальные бытовые темы, и летом одной из самых распространенных становится именно тема отключения горячей воды. Обычно схема выглядит так: пользователю приходит сообщение якобы от управляющей компании, городского сервиса или ЖКХ с предложением проверить график по своему адресу.

Затем ссылка ведет на фальшивый сайт, который внешне почти не отличается от официального портала. Там человека просят ввести личные данные, включая логин и пароль от «Госуслуг».

Шейкин отметил, что главная опасность таких схем в том, что фишинговые страницы становятся все более правдоподобными. По его словам, мошенники копируют реальные сайты, используют похожие адреса и даже имитируют форму входа через «Госуслуги».

В некоторых случаях пользователям предлагают скачать якобы документ с графиком или «новое приложение ЖКХ», которое на деле содержит вредоносное программное обеспечение.

Сенатор подчеркнул, что лучшая защита – это цифровая гигиена. Он рекомендовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они выглядят убедительно. Проверять информацию, по его словам, нужно только через официальные сайты городских служб или управляющих компаний, заходя на них самостоятельно через браузер.

Шейкин также напомнил, что ни один сервис по проверке отключений воды не запрашивает данные банковских карт, СМС-коды или пароль от «Госуслуг», и появление таких требований является явным признаком мошенничества.