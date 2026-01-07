Мошенники используют новые правила ЦБ для обмана

Мошенники обращают в свою пользу решение Центрального банка РФ ввести новые критерии подозрительных платежей. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу платформы Народного фронта «Мошеловка».

«С 1 января 2026 года ЦБ вводит шесть дополнительных признаков подозрительных операций. Мошенники уже используют это в двух ключевых сценариях», – отмечают в сообщении.

Специалисты предупредили, что в первом случае злоумышленники звонят, представляясь работниками банка или портала «Госуслуги», и под предлогом новых правил просят «для безопасности» подтвердить номер телефона. Другая уловка – сообщить о блокировке счета из-за этих правил и для его «разблокировки» выведать код из SMS или вынудить перевести средства на «безопасный счет».

Эксперты подчеркнули, что ни банки, ни «Госуслуги» никогда не просят по телефону сообщать коды, пароли или переводить деньги. Решать любые проблемы со счетами нужно только по официальным номерам, указанным на обороте карты или сайте банка.