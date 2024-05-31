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Мошенники для обмана клиентов банков начали прикидываться администраторами «Википедии»
Мошенники придумали новую уловку для обмана премиальных клиентов банков – они представляются администраторами «Википедии». Об этой схеме РИА Новости рассказали в компании SafeTech, специализирующейся на кибербезопасности.
Аферисты звонят VIP-клиентам банков и сообщают, что появилась возможность отредактировать их биографии в популярной интернет-энциклопедии «Википедия». Однако для этого якобы необходимо скачать на телефон «специальное приложение-редактор».
Те, кто попадаются на эту уловку и устанавливают предлагаемое приложение, вместо улучшенной биографии получают банковский троян. Этот вредоносный код перехватывает коды из банковских приложений или смс-сообщений, что в конечном итоге приводит к потере денежных средств со счетов жертв.
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