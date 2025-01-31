Мошенникам, обманувшим банк «Зенит» в Казани на 30 млн, вынесли приговор

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани огласили приговор семерым мошенникам, обманувшим банк «Зенит» на 30 млн рублей.

По версии следствия, аферисты искали счета, по которым давно не проводились операции. После притворялись владельцами этих счетов и снимали с них деньги. Зачинщиком стала заведующая кассой казанского отделения банка «Зенит» Венера Зайнуллина. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ее сообщниками были шесть человек, включая Петра Терентьева, которому принадлежит самый внушительный эпизод дела на 21 млн рублей. Суд дал ему четыре года условно.

Остальные подсудимые на прошлых заседаниях в один голос заявляли: они всего лишь пешки в этом деле. Суд приговорил Мирзина Ильнура к четырем годам в исправительной колонии общего режима, Саттарова Ленара – к 4,6 года, Аюба Темирова – к 4,3 года, Шакирова Ислама – к пяти годам и Салдаеву Наталью – к четырем годам колонии.