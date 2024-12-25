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Мошенникам из Менделеевска дали условный срок за аферу по соцконтрактам на 700 тысяч
В Татарстане вынесли приговор четырем жителям Менделеевска, которых признанных виновными по статье «Мошенничество».
Зимой прошлого года один из мошенников предложил своей родственнице и знакомому украсть соцпомощь, которую выделяет государство.
После этого женщина подготовила липовые документы, из которых следовало, что с их знакомым заключен соцконтракт на организацию работ по строительству теплиц.
По липовым документам мужчине выделили 350 тысяч рублей, которыми мошенники распорядились по своему усмотрению, а отчитались о выполнении условий контракта с помощью поддельных документов.
Кроме того, летом прошлого года женщина подготовила заявление, фиктивный бизнес-план и другие документы для заключения социального контракта на организацию работы в сфере такси с другим знакомым. После выделения 350 тысяч рублей они также были похищены.
Мошенникам назначили наказание на срок от 1,5 до 2,7 лет лишения свободы условно.
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