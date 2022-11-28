news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
28 ноября 2022  10:38
Павел Климчак

Мошенник удаленно управлял телефоном жительницы Казани и оформлял кредиты от ее лица

news_top_970_100

Все началось с того, что на прошлой неделе 23-летней жительнице Казани позвонил незнакомец, представившийся полицейским. Он рассказал, что некоторое время назад девушка сделала перевод в другую страну.

После этого диалог с девушкой продолжил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что произошла утечка данных и в данный момент девушка должна оформить несколько «фейковых кредитов», чтобы перевести деньги на безопасные счета.

Аферист также попросил ее установить несколько приложений на свой телефон, чтобы звонивший мог управлять им удаленно. Выполнив все указания лжесотрудника банка, девушка увидела, как на экране ее телефона начали открываться банковские приложения: мошенник оформлял кредиты и переводил их на какие-то счета.

Утром следующего дня девушке вновь позвонил аферист – он сообщил, что ей нужно самой оформить еще несколько кредитов и перевести полученные деньги на продиктованные им счета. Так, девушка взяла еще два займа и отправила деньги аферистам.

Затем в какой-то момент она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Всего она перечислила аферистам более полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#Мошенничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100