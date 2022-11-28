Мошенник удаленно управлял телефоном жительницы Казани и оформлял кредиты от ее лица

Все началось с того, что на прошлой неделе 23-летней жительнице Казани позвонил незнакомец, представившийся полицейским. Он рассказал, что некоторое время назад девушка сделала перевод в другую страну.

После этого диалог с девушкой продолжил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что произошла утечка данных и в данный момент девушка должна оформить несколько «фейковых кредитов», чтобы перевести деньги на безопасные счета.

Аферист также попросил ее установить несколько приложений на свой телефон, чтобы звонивший мог управлять им удаленно. Выполнив все указания лжесотрудника банка, девушка увидела, как на экране ее телефона начали открываться банковские приложения: мошенник оформлял кредиты и переводил их на какие-то счета.

Утром следующего дня девушке вновь позвонил аферист – он сообщил, что ей нужно самой оформить еще несколько кредитов и перевести полученные деньги на продиктованные им счета. Так, девушка взяла еще два займа и отправила деньги аферистам.

Затем в какой-то момент она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Всего она перечислила аферистам более полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.