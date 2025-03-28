Мошенник обманул жительницу Казани на 3 млн, пообещав квартиру и помощь с расселением

В Казани 36-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве.

Выяснилось, что с 2019 по 2021 год мужчина под предлогом покупки несуществующей квартиры на улице Четаева по заниженной цене, чтобы сделать там косметический ремонт, похитил у жительницы Казани свыше 2,8 млн рублей.

Кроме того, летом 2020 года казанец убедил ту же женщину, что может помочь с расселением дома, который принадлежит ее матери. Для оказания «юридической» услуги женщина отдала 250 тыс. рублей. Получив деньги, мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и направлено в Ново-Савиновский районный суд для рассмотрения по существу.